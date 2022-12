CE: Homem ameaça expor fotos íntimas da ex-companheira por não aceitar fim de relação

Vítima, de identidade preservada, fez um Boletim de Ocorrência (B.O) contra o homem; caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE)

Uma mulher de 35 anos, residente do Ceará, está sendo intimidada pelo ex-namorado, que ameaça expor fotos e vídeos íntimos dela por não aceitar o rompimento da relação. Vítima, de identidade preservada, fez um Boletim de Ocorrência (B.O) contra o homem. Caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Estado (PC-CE).

Conforme Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o ex-companheiro da mulher não estaria aceitando o término e por essa razão ele tem ameaçado divulgar conteúdos íntimos da vítima.

A PC-CE, por meio da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza, tomou conhecimento do caso e "informa que investiga as circunstâncias de um crime de ameaça e injúria".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além disso, uma medida protetiva de urgência para a vítima já foi solicitada. De acordo com SSPDS, o pedido foi encaminhado ao Poder Judiciário.

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.



Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza: (85) 3108 2950

Sobre o assunto Concurso da Semace encerra inscrições na segunda-feira, 19; salários são de R$ 3.931,17

Defesa Civil Nacional reconhece situação de emergência em município do Ceará

Duas vítimas de acidentes diferentes que ficaram presas às ferragens são resgatadas no Ceará

Tags