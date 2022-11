Governo do Ceará anuncia concurso com 113 vagas para Polícia Militar

15% das vagas serão destinadas a mulheres e 20% para pessoas negras ou pardas, além do cadastro de reserva. As vagas são para o cargo de 2º Tenente da PMCE

A governadora Izolda Cela anunciou na tarde desta segunda-feira, 31, por meio das redes sociais, novo concurso para quadro de oficiais da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Serão 113 vagas, sendo 15% destinadas a mulheres e 20% para cotas de pessoas negras ou pardas, além do cadastro de reserva.

Conforme Izolda, o concurso faz parte de uma sequência de investimentos para expandir o quadro de profissionais, de forma a garantir mais segurança para o Estado. As inscrições para o cargo de 2º Tenente da PMCE iniciam em 18 de novembro, com aplicação de prova teórica em fevereiro de 2023.

O secretário Sandro Caron, da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), informou que os aprovados no concurso serão os "oficiais operacionais que estarão futuramente nas ruas comandando diretamente as operações da PMCE e fiscalizando o policiamento no Estado".

"Os profissionais que serão formados nesse concurso já obedecem ao novo modelo de formação. Os aprovados nas provas teóricas, físicas e psicológica ingressarão na Academia Estadual de Segunça Pública (Aesp), na condição de cadetes, participando de operações ao longo de dois anos", explica Sandro.

Aproximadamente 20 mil profissionais já ingressaram na segurança pública do Ceará durante o atual governo do Estado, segundo o secretário. "Estamos agora, no início de dezembro, concluindo a formação de 2.400 soldados da PMCE e estamos com outro concurso em andamento para mais mil", pontua.

O comandante da PMCE, Márcio Oliveira, esclareceu que os oficiais do quadro combatente do concurso se destinam à fiscalização, controle, apoio e acompanhamento das atividades operacionais de rua da PMCE. "É muito importante para o bom desenvolvimento dessas atividades e para bons resultados", explica.

O edital com detalhes do concurso será divulgado ainda nesta segunda-feira, 31, de acordo com a governadora, no Diário Oficial do Estado (DOE). As incrições para o certame seguem até o dia 21 de dezembro para pessoas com idade entre 18 e 30 anos.

