Mãe de Anny Vitória pede empatia após cantora ser encontrada: "situação traumática"

Após a cantora Anny Vitória, de 15 anos, ter sido encontrada na tarde dessa segunda-feira, 20, a mãe da adolescente publicou um vídeo nas redes sociais agradecendo a preocupação dos fãs. A família da menina havia compartilhado que ela estava desaparecida desde sábado, 17. Um boletim de ocorrência chegou a ser registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

No vídeo, Ana Paula Maria da Silva, mãe de Anny, afirmou que já estava com a garota e agradeceu o trabalho da Polícia. “Agora a tarde a gente está indo no hospital para ver mais uns detalhes desses dias que ela passou sem mim”, disse. De acordo com a DHPP, a cantora foi encontrada no bairro Parque Dois Irmãos dois dias depois de ter sumido enquanto fazia compras em um shopping de Fortaleza com a mãe e a irmã.

“Anny é uma adolescente de 15 anos que passou por uma situação traumática. Empatia é tudo que precisamos no momento”, afirmou Ana Paula na legenda do vídeo. Não foram divulgadas mais informações sobre o que aconteceu com a cantora. Nos comentários, usuários da rede social insistiam por mais detalhes, enquanto outros defendiam a privacidade da família.



Anny Vitória é uma cantora e influencer digital de Fortaleza representada pela produtora Love Music, que trabalha com artistas do gênero musical piseiro. A notícia do sumiço da adolescente moveu os fãs a compartilhar notícias sobre o desaparecimento na expectativa de ajudar a encontrá-la.

