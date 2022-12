Iguatu: Menino de 5 anos realiza sonho de ganhar presente dos bombeiros

O pequeno João, 5 anos, que mora em Iguatu, a 361,4 km da Capital, escreveu uma cartinha para o Papai Noel pedindo uma farda do Corpo de Bombeiros como presente de Natal neste ano. Na cartinha, ele dizia que sabia da existência do "bom velhinho" e que se o desejo dele fosse atendido, ele ficaria agradecido. As informações constam em boletim da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) divulgado nesta sexta, 9.

João e os agentes do CBMCE (Foto: Divulgação/ CBMCE)



O que ele não esperava era que seu desejo seria atendido e que além de um boné e uma camisa da corporação, ele teria a oportunidade de brincar de bombeiro usando o canhão da viatura.

Os agentes do Corpo de Bombeiros Militares do Ceará (CBMCE) realizaram o sonho do garotinho. “Missão Cumprida”, celebraram.



