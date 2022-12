Defesa Civil Nacional reconhece situação de emergência em município do Ceará

Iracema, no Ceará, passa por um período de estiagem; portaria com os reconhecimentos federais foi publicada no Diário Oficial da União (DOU)

A Defesa Civil Nacional reconheceu situação de emergência em mais dois municípios do Brasil: Iracema, no Ceará, e Petrolândia, em Santa Catarina. A portaria com os reconhecimentos federais foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nessa sexta-feira, 16.

Municípios foram atingidos por desastres naturais. Iracema, no Ceará, passa por um período de estiagem, enquanto Petrolândia, em Santa Catarina, foi atingida por enxurradas.

Há uma semana a Defesa Civil Nacional reconheceu a situação de emergência em 148 cidades brasileiras. Municípios foram atingidos por secas e enchentes. Um total de 140 dessas cidades estão situadas na Paraíba e foram afetadas pela estiagem.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na ocasião, receberam também o reconhecimento federal de situação de emergência as cidades: Livramento de Nossa Senhora (BA), Mansidão (BA) e Rio do Antônio (BA), também afetadas pela estiagem; e Caracol (MS), Anitápolis (SC), Botuverá (SC), Lajeado Grande (SC) e São José (SC), atingidas por chuvas intensas.

Todas as cidades em situação de emergência podem solicitar recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) para atendimento à população afetada. Solicitação deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD).





Sobre o assunto Belo Monte alimenta temores de uma catástrofe ambiental

Crime ambiental: 50 aves são resgatadas e outras 20 encontradas mortas em cativeiro

O impacto ambiental do consumismo na Black Friday

Tags