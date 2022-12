Duas vítimas de acidentes diferentes que ficaram presas às ferragens são resgatadas no Ceará

No intervalo de cerca de cerca de 11 horas, o Corpo de Bombeiros resgatou duas vítimas de acidentes de trânsito que ficaram presas às ferragens. Os casos ocorreram em Aquiraz, por volta das 21h20min de quinta-feira, 15; e em Pacatuba, por volta das 8h05min de sexta-feira, 16, ambos os municípios na Região Metropolitana de Fortaleza.

No primeiro caso, a vítima foi um homem de 65 anos, motorista de um caminhão que capotou. Conforme o Corpo de Bombeiros, o homem ficou a perna esquerda presa entre a base do banco e a base da coluna “A” do veículo.

“Foi realizado o acesso pela porta do lado do motorista com abertura parcial da mesma, deslocamento do banco, corte do volante e extração do condutor, por volta das 22 horas, com utilização do kit de desencarceramento”, afirmou o 2º tenente Francisco Djacy Pereira. A vítima foi encaminhada por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para o Hospital Municipal de Aquiraz.



Já em Pacatuba, o acidente envolveu dois caminhões e deixou três feridos. De acordo com o 2º tenente Gerson Araújo, “uma vítima foi resgatada das ferragens, pela guarnição de salvamento 3, onde utilizamos o kit desencarcerador com as peças de expansão e cortador”. Conforme os Bombeiros, todas as vítimas tiveram os membros inferiores fraturados e uma também fraturou o braço.

O acidente ainda fez com que o caminhão-tanque apresentasse vazamento de produto químico. Uma guarnição de combate a incêndio foi enviada ao local e fez a limpeza do material remanescente do acidente que ficou no asfalto. “As empresas acionaram reboque que retirou os veículos, após a presença da perícia”, informou o Corpo de Bombeiros.

Em balanço, a corporação ainda afirmou que atendeu, de janeiro e novembro deste ano, 508 acidentes de trânsito, "número maior que em 2021 e 2020, onde atendemos, respectivamente: 448 e 487 acidentes".

