Veja resultado do concurso da Prefeitura de Fortaleza para professor de área específica

A Prefeitura de Fortaleza tem expectativa que os docentes sejam inseridos no quadro de efetivos no ano letivo de 2023

A Prefeitura de Fortaleza homologou no Diário Oficial do município nesta quinta-feira, 8, a lista final com os nomes de 2 mil professores que serão integrados ao quadro de docentes do ano letivo de 2023. A lista é resultado de concurso público para professor de áreas específicas.

O concurso ofertou 2 mil vagas, sendo 944 vagas para professores de áreas específicas como Ciências, Língua Portuguesa, Educação Física, Geografia, História, Língua Portuguesa/Literatura, Matemática e Ensino Religioso. 1.056 vagas também foram abertas para profissionais da área da pedagogia.

Os docentes selecionados devem esperar a convocação para apresentar sete exames médicos feitos em até 90 dias antes da perícia médica. A data será divulgada pela Secretaria Municipal da Educação (SME) e pela Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPOG) através do edital futuro.

Os profissionais do magistério devem levar os seguintes exames: laudo psiquiátrico de aptidão, laudo oftalmológico, eletrocardiograma, hemograma completo, teste VDRL, Raio x de Tórax e Laringoscopia com imagem.

Pelas redes sociais, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), anunciou o resultado e garantiu que os candidatos aprovados "já devem ser incorporados ao quadro de docentes no ano letivo 2023". "Com grande alegria, anuncio que homologamos o resultado final do concurso público para professor de área específica da Rede Municipal de Ensino", disse.

A lista divulgada apresenta em ordem de classificação os aprovados, além de mostrar as notas das provas e análise de títulos.

Confira o resultado

Lista selecionados como professores da prefeitura de Fortaleza by Julia Duarte on Scribd

