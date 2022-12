Papai Noel dos Correios: 4 mil cartas ainda aguardam apadrinhamento no Ceará

No Estado, cerca de 5,5 mil crianças registraram seus desejos de presente de Natal nas cartinhas dos Correios. Pedidos podem ser adotados até amanhã e as doações devem ser entregues até sexta-feira

Quem quiser ajudar o Papai Noel na campanha Adote uma Cartinha dos Correios tem até a próxima sexta-feira, 16, para garantir um presente de Natal para alguma criança. No Ceará, 1.500 cartas já foram adotadas, mas 4 mil ainda aguardam por madrinhas e padrinhos.

A servidora pública Ioneiry Viana esteve na manhã desta quarta-feira, 14, na agência Central dos Correios em Fortaleza para entregar sua doação. Ela explica que aderiu à campanha desde o ano passado e pretende seguir com a ação.

“São presentes simples, na maioria das vezes, e tento complementar com material escolar para incentivar o estudo dessas crianças”, afirma. “Geralmente adoto meninos e com mais idade. Ano passado, os presentes foram mochilas. Este ano foi pedido apenas um cubo mágico e coloquei caderno, lápis, caneta.”

Alessandro Sampaio, que trabalha nos Correios há 23 anos, também decidiu ajudar o trabalho do “bom velhinho”. “Participo todos os anos. São crianças carentes, que muitas vezes não têm acesso sequer ao básico. É sempre bom a gente praticar a solidariedade”, conta. “A cartinha que apadrinhei este ano me chamou a atenção por ser de uma menina que pediu um skate.”

Crianças dos municípios de Barbalha, Beberibe, Cascavel, Caucaia, Crato, Fortaleza, Iguatu, Ipu, Itaitinga, Itapipoca, Jaguaretama, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Mulungu, Pacatuba, Redenção, Sobral, Tamboril, Tianguá, Trairi e Uruburetama escreveram em busca de ter seus pedidos realizados. Os pedidos variam entre brinquedos, calçados e materiais escolares.

As cartas estão disponíveis em mais de 20 agências em Fortaleza e nas unidades de Caucaia, Sobral, Juazeiro do Norte, Maracanaú e Itapipoca. Também é possível apadrinhar online por meio do endereço blognoel.correios.com.br. A adoção vai até 15 de dezembro.

Já a entrega de presentes deve ser feita presencialmente, na agência dos correios mais próxima, até o dia 16, sexta-feira. No blog da campanha é possível consultar os endereços e horários de funcionamento dos pontos de adoção e entrega. Os presentes precisam estar identificados com as informações da cartinha.

Segundo os Correios, as cartinhas disponibilizadas pela ação contemplam pedidos de crianças matriculadas do 1º ao 5º ano do ensino fundamental de escolas públicas e crianças em vulnerabilidade social. Também são atendidas cartas enviadas por crianças em geral com até 10 anos de idade.

A entrega ocorre nas escolas da rede pública escolhidas pela Secretaria de Educação estadual (Seduc), nas creches, nos abrigos e nos núcleos socioeducativos participantes da campanha. Também é feita a entrega domiciliar das cartas da sociedade geral. "A campanha busca, com o apoio da sociedade, voluntários, padrinhos e madrinhas, atender, dentro do possível, o máximo de cartinhas escritas", afirma a estatal em nota.

A campanha surgiu em 1989, por iniciativa de alguns empregados da estatal que, durante a rotina de trabalho, recebiam correspondências escritas por crianças destinadas ao Papai Noel. Sensibilizados, alguns deles resolveram adotar os pedidos e enviar os primeiros presentes. Hoje, qualquer pessoa ou empresa pode participar.

Papai Noel dos Correios: como apadrinhar uma cartinha

Para adotar os pedidos, basta se dirigir a uma unidade participante da ação ou acessar o blog da campanha. Na página, é preciso clicar em “adoção on-line” e escolher o estado e a cidade.

Em seguida, são disponibilizadas as cartinhas que ainda esperam o apadrinhamento. Basta então escolher alguma delas, fazer login no sistema dos Correios e seguir o passo a passo.



