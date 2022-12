Izolda Cela assina decretos para criação de dois parques estaduais no Ceará

Momento ocorreu na tarde desta terça-feira, 13; serão criados o Parque Estadual do Pico Alto, em Guaramiranga, e o Parque Estadual do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, localizado no Crato

A governadora do Ceará, Izolda Cela (sem partido), assinou dois decretos que viabilizam a criação do Parque Estadual do Pico Alto, em Guaramiranga, e do Parque Estadual do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, localizado no Crato. Momento ocorreu na tarde desta terça-feira, 13.

Na cerimônia de assinatura, a mandatária contou com a presença do secretário do Meio Ambiente, Artur Bruno. Em suas redes sociais, a Chefe do Executivo Estadual afirmou que os novos parques vão permitir, dentre outros, "resguardar espécies nativas e incrementar o turismo ecológico na região".

Assinei, nesta terça-feira, os decretos que criam o Parque Estadual do Pico Alto, em Guaramiranga, e o Parque Estadual do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, no Crato. Com o objetivo de resguardar espécies nativas, incrementar o turismo ecológico na região, (cont.) pic.twitter.com/yyTCNKMvmJ

De acordo com Governo, o Parque Estadual do Pico Alto, ou PARES do Pico Alto, "proporcionará habitat para várias espécies e protegerá aquelas ameaçadas de extinção". Equipamento conta com uma área de 72,53ha e perímetro de 5.343,57 metros, sendo localizado no Sítio Cocão, em Guaramiranga.

Já o Parque Estadual do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, ou PARES do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, "irá possibilitar condições para a implementação de programas e projetos com ações planejadas e contínuas de reflorestamento e recuperação de áreas degradadas e, de instrumentos de gestão para a adequação das romarias anuais e as visitações", dentre outros. Localizado nas encostas da Chapada do Araripe, no Distrito de Santa Fé, equipamento tem perímetro de 7.299,23 metros, localizado.

Quem está a frente desse projeto é o Programa Cientista Chefe em Meio Ambiente, vinculado a Secretaria do Meio Ambiente do Ceará (Sema). De acordo com Governo, "nos últimos anos, o Ceará foi o estado que mais criou unidades de conservação ambientais no Brasil, seguindo uma política pública de compromisso com a conservação do meio ambiente".

