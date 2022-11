Polícia Civil prende suspeitos de homicídio por afogamento em Sobral

A Polícia Civil do Ceará prendeu dois homens suspeitos de participação em um crime de homicídio por afogamento que aconteceu em agosto deste ano em Cariré, distrito localizado na Zona Rural de Sobral, Região Norte. As prisões foram realizadas por meio de mandados de prisão preventiva na manhã de terça-feira, 08, nos municípios de Cariré e Pacujá.



As investigações iniciaram depois do registro do crime que teria como motivação uma desavença entre os suspeitos e a vítima. Os suspeitos foram conduzidos para a Delegacia Regional de Sobral, onde os mandados de prisão pelo crime de homicídio foram cumpridos. Os homens foram levados para uma unidade do sistema prisional depois dos procedimentos e estão à disposição da Justiça.



Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

WhatsApp da Delegacia Regional de Sobral : (88) 3677-4711



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Ceará pode viver uma nova onda de Covid-19, afirma infectologista

Tags