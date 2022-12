Sites do Governo do Ceará voltam a ficar ativos após ataque hacker

As páginas online vinculadas ao Governo do Ceará voltaram a funcionar novamente nessa terça-feira, 13. Na manhã de ontem, 12, o "ceara.gov.br" e sites vinculados foram invadidos por hackers. Durante os ataques, os invasores veicularam frases xenofóbicas contra nordestinos, além de apoio golpista e contestação aos votos a favor do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE), que investiga o ataque, informou que um inquérito policial foi instaurado. Segundo o órgão, a ação criminosa não comprometeu nenhum banco de dados.

Os trabalhos policiais ainda estão em andamento com o objetivo de identificar os responsáveis. O caso é investigado pela Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), com o apoio do Departamento de Inteligência (DIP) da PC-CE.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os ataques têm assinatura de um grupo chamado "KillSec Team", responsável por invadir não somente todos os domínios 'ce.gov.br', como também a Secretaria da Fazenda (Sefaz) de Alagoas.

De acordo com Cácio Trajano, gerente de transformação digital e segurança da Moldsoft, empresa especializada em tecnologia, em ocasiões de ataque a sites governamentais, quem sai prejudicada é a população, por ficar impossibilitada de acessar as funcionalidades oferecidas pelo órgão público.

"Irão precisar rever as políticas de segurança, a fim de prevenir outros ataques. Seja pelo mesmo grupo, ou por um novo", destaca Cácio. Entenda mais sobre os prejuízos dos ataques hackers clicando aqui.





Sobre o assunto Site do Governo do Ceará é invadido por hackers

Computadores da Presidência são "ameaçados" por hackers; governo nega danos

Hackers ameaçam divulgar dados de saúde de celebridades australianas

Tags