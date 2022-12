Após ataque hacker, site do Governo do Ceará continua fora do ar; entenda

Cácio Trajano, especialista em tecnologia, revela que sistemas fora do ar contornam novas invasões. A Polícia Civil está em busca do autor do crime

Alvo de ataque hacker na manhã desta segunda-feira, 12, o site do Governo do Ceará segue fora do ar após receber mensagens de cunho xenofóbico, racista, ameaças de morte ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e diversos insultos a cidadãos do Nordeste.

De acordo com Cácio Trajano, gerente de transformação digital e segurança da Moldsoft, empresa especializada em tecnologia, o site fora do ar é uma forma de evitar um novo ataque enquanto eles trabalham no restabelecimento do serviço, pois a "porta de entrada" estará "momentaneamente fechada".

Cácio ainda ressaltou que quem sairá prejudicada é a população por ficar impossibilitada de acessar as funcionalidades oferecidas pelo órgão público. "Irão precisar rever as políticas de segurança, a fim de prevenir outros ataques. Seja pelo mesmo grupo, ou por um novo", destaca Cácio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O profissional revela que um 'cracker', como são chamados os hackers que praticam quebra de sistema de seguraça de forma ilegal, buscam falhas de segurança de sites e redes de computadores e se utilizam delas para derrubá-los. "Neste caso, um foi retirado para colocar outro no lugar."

Ele evidencia que o mais importante é que quaisquer informações sigilosas das pessoas não tenham sido acessadas. "Somente acessar o site não significa que tenha acesso aos serviços dele. Para entrar em um determinado serviço, precisaria do login e senha, esta já é uma barreira. A quantidade de barreiras varia de acordo com a proteção de cada site", acrescenta Cácio.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) afirma, por meio de nota, que a ação criminosa não comprometeu nenhum banco de dados.

Os trabalhos da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), juntamente com a Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) e o apoio do Departamento de Inteligência (DIP) da PC-CE, continuam em andamento. Mais informações serão repassadas posteriormente para não comprometer as diligências.

Os ataques têm assinatura de um grupo chamado "KillSec Team", responsável por invadir não somente todos os domínios 'ce.gov.br', como também a Secretaria da Fazenda (Sefaz) de Alagoas.

Sobre o assunto Ataque hacker ao Governo: "xenofobia, racismo, ameaça de morte", diz Izolda Cela

Site do Governo do Ceará é invadido por hackers

Padre Júlio Lancellotti será agraciado com prêmio de direitos humanos no Ceará

Tags