Computadores da Presidência são "ameaçados" por hackers; governo nega danos

O aviso dizia ter "ameaça" por conta de "malware", que danifica no sistema operacional dos computadores do Planalto,

Funcionários da área de informática do Palácio do Planalto receberam uma mensagem nos computadores da rede da Presidência da República que dizia que o sistema antivírus “detectou uma ameaça” e, por isso, os computadores deveriam ser formatados. As informações são do Metrópole.

O aviso dizia que a ameaça seria um malware que danifica arquivos e o sistema operacional dos computadores. Afirmava, ainda, que “em alguns casos” arquivos foram criptografados.

Segundo nota da Secretaria-Geral da Presidência para o jornal Metrópole, a mensagem foi enviada no dia 1° de novembro, logo após o segundo turno das eleições, quando o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os responsáveis pela área de informática do Planalto orientaram os subordinados a “formatar” os computadores, ou seja, apagar os conteúdos dos aparelhos.

De acordo com o texto enviado para os funcionários do setor de informática, a orientação era para formatar os equipamentos e, em seguida, reinstalar o sistema operacional padrão das máquinas. Porém, o aviso levantou estranheza entre os servidores.

Ainda na quinta-feira, 10, a Secretaria de Comunicação esclareceu que ainda aguardava informações da área técnica. A Presidência confirmou a “ameaça” em computadores, mas negou danos ao sistema.

Nesta sexta-feira, a Presidência confirmou a “ameaça” em computadores, mas negou danos ao sistema. “As ferramentas de segurança que protegem a rede da Presidência da República detectaram a presença de um malware em algumas estações de trabalho, tendo neutralizado suas ações poucos minutos depois”, dizia a nota.



Tags