Homens são presos suspeitos de tráfico de drogas e tentativas de homicídios no Ceará

Dois homens de 24 anos foram presos pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) suspeitos de tráfico de drogas e tentativa de homicídio. Um deles é investigado por tentativas de homicídios contra cinco pessoas. As capturas ocorreram nos municípios de Milhã e Senador Pompeu, no Sertão Central, nessa terça-feira, 6. Drogas foram apreendidas coma dupla.

Policiais civis fizeram buscas no bairro Serra Verde, em Milhã, distante 291,9 km de Fortaleza, e apreenderam 1.274 pinos de cocaína e 962 balinhas de maconha prontos para venda. Disparos de arma de fogo foram ouvidos pela equipe policial durante a busca, conforme o relato. O autor dos disparos seria Felipe Domingos da Silva, conhecido “Ligerinho”. Felipe tem várias passagens por tráfico de drogas e é suspeito de ser dono dos entorpecentes.

Em Senador Pompeu, a ação policial resultou na prisão de Antônio Kelvin Bezerra Campelo. Contra ele, havia mandado de prisão preventiva. Kelvin tem antecedentes criminais por homicídio, crimes de trânsito e contra a administração pública. Ele é suspeito de ter atirado contra cinco pessoas em um estabelecimento comercial, no dia 29 de outubro último, em Senador Pompeu. As vítimas foram socorridas a uma unidade hospitalar e sobreviveram.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os homens foram conduzidos à Delegacia Regional de Senador Pompeu, onde “Ligeirinho” foi autuado por tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrar um grupo criminoso e tentativa de homicídio por disparar contra os policiais civis.

Os casos seguem sendo investigados pela Polícia Civil para identificar outros indivíduos envolvidos nas ações criminosas.

