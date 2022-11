Beberibe: Adolescente forja sequestro com ajuda do namorado após pais reprovarem relação

Uma adolescente de 16 anos forjou o próprio sequestro com ajuda do namorado, de 15 anos, após pais reprovarem o relacionamento entre os dois. O caso aconteceu no município de Beberibe, a 82 quilômetros de Fortaleza.

Os dois adolescentes foram apreendidos nessa quinta-feira, 17, e conduzidos à Delegacia Municipal da cidade.

O caso chegou na unidade policial da após os pais da jovem relatarem sobre o desaparecimento da filha na quarta-feira, 16. Eles informaram que ela saiu para a escola e não havia retornado para a casa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com isso, os pais passaram para as equipes da Polícia Civil um número que estava entrando em contato com eles, informando acerca do rapto da garota.

Na ocasião, o suspeito informou que eles não entrassem em contato com a Polícia para denunciar o fato e que seria necessária uma quantia em dinheiro para libertar a filha do casal com vida.

Diante do caso, equipes de policiais civis acionaram o Departamento de Inteligência Policial (DIP), que identificou o suspeito responsável pelas mensagens enviadas aos pais da adolescente.

A menina chegou a realizar contato com a família, informando que havia fugido de um cativeiro localizado na região. As investigações informaram que, durante o período do “falso sequestro”, a menina ficou na casa do namorado.

Na ação, a adolescente usou o aparelho celular de um amigo do namorado, para encaminhar mensagens aos pais, pedindo uma quantia em dinheiro e fazendo ameaças.

As equipes policiais já desconfiavam da versão da adolescente e na manhã da última quinta-feira, 17, encontraram a garota, que confessou o falso sequestro devido os pais não aprovarem o namoro.

Ainda segundo a menina, caso os pais enviassem o dinheiro do resgate, ela ficaria com a quantia. Os policiais apreenderam na casa do namorado da adolescente, 21 gramas de cocaína, dois aparelhos de celular, sendo um deles roubado, e uma balança de precisão. O adolescente é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas.

Os dois adolescentes foram apreendidos e os entorpecentes encontrados no imóvel, conduzindo-os à Delegacia Municipal de Beberibe. A adolescente foi autuada em flagrante por um ato infracional análogo ao crime de extorsão.

O namorado da jovem foi autuado por atos infracionais análogos aos crimes de extorsão, tráfico de drogas e receptação. Ambos estão à disposição do Poder Judiciário.

Sobre o assunto Menina de 12 anos que estava desaparecida é encontrada em Fortaleza

PM é presa suspeita de participação em sequestro de homem em Maracanaú

Adolescente planeja próprio sequestro para impedir fim do relacionamento dos pais

Tags