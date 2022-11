Casa da Criança e do Adolescente atende mais de 3 mil ocorrências em 4 meses

Inaugurada em julho deste ano, a Casa da Criança e do Adolescente atendeu 3.195 ocorrências nos últimos quatro meses. A unidade coordenada pela Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS) oferece serviços especializados e multidisciplinares para melhor atender os menores que presenciaram ou vivem em situação de violência com serviço integral e humanizado.

O equipamento dispõe de uma equipe integrada por psicólogos e assistentes sociais, onde conta com salas destinadas aos serviços de órgãos como o Tribunal de Justiça, Plantão do Conselho Tutelar, Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente, Perícia Forense Defensoria Pública e Ministério Público.

A coordenadora da Casa da Criança e do Adolescente, Silvana Bezerra, diz que o equipamento vem trabalhando para aliviar a dor dos menores e de suas famílias que, juntamente com o suporte oferecido na Casa, contam com atendimento humanizado. “Temos percebido um aumento na procura por atendimentos, o que nos mostra a importância deste equipamento como um suporte crucial para este público”, destaca.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Casa da Criança e do Adolescente atende ocorrências de violência física, psicológica, sexual e institucional.

Atendimentos realizados no equipamento

- Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e ao Adolescente;

- Pefoce – Núcleo de Atendimento à Vítima (NAV);

- Vara Especializada de Violência contra a Criança e Adolescente;

- Promotoria Pública Especializada da Criança e Adolescente;

- Defensoria Pública Especializada da Criança e Adolescente;

- Atendimento psicoterapêutico;

- Apoio à defesa da vítima e preparação prévia ao julgamento, com acompanhamento durante e após o julgamento; depoimento especializado; revisão sistemática e rotineira dos casos; monitoramento de casos via sistema especializado;

- Capacitação Profissional continuada;

- Articulação com a rede do SGD, garantia do direito ao sigilo

Serviço

Casa da Criança e do Adolescente

Endereço: Rua Capitão Melo, 3883, São João do Tauape

Horário: Segunda a sábado, das 7 às 19 horas

Contato: 989768946

*Conselho Tutelar funciona em regime de plantão, de domingo a domingo

Sobre o assunto Homem suspeito de invadir casa e estuprar mulher no Ceará é preso em Minas Gerais

Tags