Polícia Civil prende membros de grupos criminosos em Fortaleza

Uma ação da Polícia Civil resultou na prisão de 15 membros de grupos criminosos envolvidos em homicídios, roubos e tráfico de drogas. A atuação do coletivo era nos bairros Carlito Pamplona, Presidente Kennedy, Bonsucesso e Cristo Redentor, em Fortaleza.



A operação estava em andamento desde a terça-feira, 8, até as primeiras horas da manhã de quarta-feira, 9. No início da manhã de terça-feira, 8, dez pessoas foram capturadas pelas equipes responsáveis pelas investigações. Segundo informações da Polícia, os suspeitos integram um coletivo criminoso e atuam na comercialização e tráfico de drogas e roubos. As operações se concentraram nos bairros Carlito Pamplona e Presidente Kennedy.



No bairro Bonsucesso, um homem foi preso pelos agentes policiais do DHPP, também na manhã de terça-feira, 9. O suspeito tem envolvimento em um homicídio cometido em agosto deste ano. Durante a tarde, uma última pessoa foi presa, também por homicídio, totalizando doze prisões no primeiro dia das ações.

Na manhã de quarta-feira, 9, a Polícia prendeu um homem envolvido com homicídios e receptação. O suspeito, preso no bairro Cristo Redentor, estava com mandados de prisão em aberto. Um casal, com posse de cartões de crédito, foi preso em flagrante pelo crime de estelionato. Ao todo, quinze pessoas foram presas nas operações do Departamento de Homicídios. Eles se encontram à disposição da Justiça.



Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa : (85) 3257-4807

