Férias, turistas e praias: Bombeiros reforçam dicas de segurança

De janeiro a outubro de 2022, 501 pessoas foram resgatadas de afogamentos nas praias cearenses, aponta levantamento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE)

Se nos últimos dois anos a indústria hoteleira cearense foi abalada pela pandemia, agora em 2022 o Estado deve ser um dos destinos mais procurados para as festas de fim de ano. Apesar de muitos turistas buscarem o Ceará pelas praias, muitas vezes eles não conhecem as singularidades do litoral cearense. Por isso, o Corpo de Bombeiros reforça as orientações de segurança para que todos aproveitem o período com total segurança.

Segundo estimativa da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Ceará (ABIH-CE), mais de 95% das hospedagens do Estado devem ser ocupadas durante o Réveillon. Em janeiro, o número deve ser de 80%.

Um dos destinos mais famosos de Fortaleza é a Praia do Futuro. O local é conhecido, entre outras razões, por ser dinâmico, ter um relevo submarino bem diferente, ventos fortes e correntes marítimas variadas. Incidentes são comuns. Em junho, 19 banhistas foram resgatados de afogamentos em um único fim de semana.

Para evitar os afogamentos, os banhistas devem buscar informações sobre as características das praias com os profissionais guarda-vidas do Corpo de Bombeiros Militar ou de outras instituições que estejam na região, como é o caso da Inspetoria de Salvamento Aquático (ISA) da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF). Esses profissionais farão orientações necessárias para uma diversão segura, correta e com responsabilidade.

“É importante também seguir as orientações desses profissionais e nunca simular um afogamento, bem como evitar entrar após ingerir bebida alcoólica, saltar em lugares desconhecidos como plataformas, cachoeiras ou pilares”, explica o Major Fernando Chailon, comandante da 1ª CSMAR/BBS.

FORTALEZA CE, BRASIL, 03.07.2022: Primeiro fim de semana de julho na praia. A maré baixa é meio dia e a ideia é pegar piscininhas e ver as crianças, para falar com os pais. Falar de risco de afogamento. barraca Vila Galé, Praia do Futuro. (fotos: Fabio Lima/O POVO) (Foto: FABIO LIMA)



O cuidado com as crianças deve ser redobrado

Os pais ou responsáveis não devem perder os pequenos de vista. É importante ressaltar que elas estão expostas a todos os perigos já mencionados, só que potencializados pela baixa estatura e pela pouca maturidade para lidar com os movimentos imprevistos das águas.

Além dos perigos do mar, também é comum ocorrências de crianças que se perdem na praia. Para evitar o problema, o Corpo de Bombeiros dispõe de pulseiras de identificação que podem ser requeridas nos postos de guarda-vidas. Ao receber a pulseirinha, o responsável deve colocar seus dados e contatos para ser utilizado caso o pequeno se perca.

Confira as principais orientações:



Se beber, não entre no mar!

Se tiver crianças, não dê atenção ao celular. Seu foco é a criança!



Selfies apenas em lugares seguros! Pedras pontiagudas ou escorregadias não são locais seguros, você pode se desequilibrar e cair!



Se estiver indo em alguma praia pela primeira vez, procure saber sobre as condições do mar daquela região!