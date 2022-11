Com 1,5 mil artesãos, Feira do Artesanato do Ceará ocorre em Fortaleza até próximo domingo

A 62ª Feira do Artesanato do Ceará (FeirArt) teve início nesta sexta-feira, 25, e segue até o próximo domingo, 27, na Praça Luiza Távora, no bairro Aldeota, em Fortaleza. O evento é promovido pela Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), por meio da Central de Artesanato do Ceará (CeArt). Cerca de 1,5 mil artesãos exibem seus trabalhos para a valorização do artesanato do Estado.

Nesta edição, o tradicional evento traz uma exposição em homenagem aos xilógrafos do Cariri. A mostra Xilogravura: Alma Nordestina, idealizada pela gerente de Eventos e Projetos da CeArt, Raquel Veras, conta com 16 trabalhos de xilógrafos de Juazeiro do Norte, além de quadros de artistas que foram influenciados por essa técnica milenar que tão bem se adaptou ao Nordeste.

De acordo com o xilógrafo de Juazeiro do Norte, José Lourenço Gonzaga, 58, pela primeira vez foi aberto um espaço para mostrar e valorizar o trabalho da xilogravura do Cariri. “A gente está tendo um reconhecimento da produção desse trabalho. É um destaque para você ver a gravura e observar pela primeira vez. Além de poder conhecer o trabalho de outros xilógrafos e dar continuidade a essa arte tão bonita e importante para a cultura cearense”, disse.

A titular da SPS, Onélia Santana, destacou que o evento é um momento de valorização dos artesãos cearenses e que o Estado trabalhou durante a gestão Camilo Santana e Izolda Cela para promover o trabalho dos profissionais. “Foram seis lojas [Ceart] inauguradas e cada vez mais que o Estado compra e está vendendo os seus produtos o artesão está produzindo e isso é economia girando”, disse.

Ainda segundo a secretaria, com a entrega de demais equipamentos para a auxiliar no trabalho artesão, como a Casa do Artesão Cearense Diomar Freitas Dantas, em Fortaleza, que tem o objetivo de receber os profissionais do interior do Estado, é possível produzir cada vez mais produtos para valorizar a cultura do Ceará.

Para a próxima gestão estadual, que terá o comando do atual governador eleito, Elmano Freitas, do Partido dos Trabalhadores (PT), a primeira-dama, Lia Freitas, projeta que os próximos quatros anos sejam de mais valorização para o artesão cearense. “Nos próximos quatros anos estaremos, sim, dando continuidade e ampliando essas lojas [Ceart] e dando incentivo para valorização dos artesãos e artesãs cearenses”, pontua.

Há dez anos participando da FeirArt, a artesã, que realiza atividade de trançado de palha, e presidente da Associação dos Moradores do Serrote, na localidade do Cabreiro, em Aracati, a 147 quilômetros de Fortaleza, Maria Helena, 52, diz que é o evento mais aguardado do ano para os profissionais. “Muita gente visita, muita gente compra e conhece nosso trabalho. A gente fica aguardando com ansiedade a chegada da FeirArt”, comenta.

Durante o evento, a SPS, por meio da Ceart, fará o lançamento digital da Certificação da Autenticidade dos Produtos Artesanais e de Reconhecimento de Obras de Arte Popular Cearense. A pasta explica que os produtos das lojas CeArt possuem o Selo Ceart que garante qualidade, eficiência e responsabilidade social, tornando-se mais competitivos no mercado.

Com a versão digital, o artesão passa a ter acesso online ao certificado digital de todos os seus produtos, comprovando a peça como legítimo artesanato cearense a quem tenha interesse em adquiri-las.

“O Ceará é o único Estado do País a possuir um selo de autenticidade das peças artesanais comercializadas. Agora, essa garantia entra em uma nova era, com formato digital”, explica a coordenadora de Desenvolvimento do Artesanato do Ceará, Patrícia Liebmann.

A Feira é um evento do Programa de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo do Artesanato do Ceará, com o objetivo de ampliar a visibilidade do artesão cearense proporcionando mais vendas e fortalecendo o setor.

Nos três dias da feira, os visitantes e profissionais que estão expondo os seus produtos poderão participar de oficinas artesanais, além de contar com uma programação musical e cultural e área de alimentação com oficinas gastronômicas. As atividades têm início a partir das 17 horas.

Confira a programação musical e oficinas

Programação Musical

Sábado, 26 de novembro

20 horas - Grupo “Os Alfazemas”

Domingo, 27 de novembro

20 horas – Grupo “Piracema”

Programação Oficinas

Sábado, 26 de novembro

17 horas – Xilogravura (com João Pedro)

18h30min – Crochê No Pau (com Liduina Saraiva)

Domingo, 27 de novembro

17 horas – Xilogravura (com Francorli Correia)

18H30min – Pintura Em Talo De Carnaúba (com David dos Santos)

Serviço

62ª FeirArt

Quando: 24 a 27 de novembro

Onde: Praça Luiza Távora, bairro Aldeota - Fortaleza

Horário: a partir das 17 horas



