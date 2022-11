Cadáver feminino é encontrado sem cabeça em praia do Pirambu

Um cadáver do sexo feminino foi encontrado sem cabeça em uma praia no Pirambu, em Fortaleza, neste sábado, 26. Conforme Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), vítima ainda não foi identificada e teria sido morta com golpes de "objeto perfurocortante".

De acordo com pasta, uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), foi acionada para atender à ocorrência de achado de cadáver.

Informações obtidas pelo O POVO apontam que a mulher foi achada sem cabeça. Corpo foi localizado em uma faixa de areia próxima ao mar. Estiveram no local equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) e da Perícia Forense do Estado (Pefoce).

Conforme SSPDS, resultado preliminar de investigação aponta que a vítima foi morta com golpes de objeto perfurocortante. Caso está sendo investigado pelo DHPP.

