Açudes do Ceará: acumulado em novembro é o melhor desde 2012

Os açudes do Ceará guardam nesta quinta-feira, 24, o volume de águas equivalente a 33% da capacidade de armazenamento hídrico do Estado. Os 6,13 bilhões de metros cúbicos (m³) resultam na melhor marca para este momento do ano desde 2012. Em 24 de novembro daquele ano, o Ceará tinha a reserva de 8,88 bi de m³ de água.

Segundo a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (Cogerh), o Estado tem dois açudes sangrando: Caldeirões e Germinal. Além deles, cinco açudes estão com volumes entre 90% e 100%: Aracoiaba, Pacajus, Pesqueiro, Rosário e Tijuquinha. No outro extremo, 64 reservatórios estão com volumes abaixo de 30%.

Há um ano, em 24 de novembro de 2021, nenhum açude estava sangrando e apenas um tinha volume entre 90% e 100% (o Caldeirões, cuja capacidade é de apenas 1,24 m³). Naquele momento, o Estado acumulava 4,13 bilhões de metros cúbicos de água e tinha 71 açudes com volumes abaixo de 30%.

A boa quadra chuvosa e condições climáticas atípicas estão contribuindo para o maior acúmulo de águas neste ano. A primeira quinzena de novembro teve volume de chuvas mais de dez vezes maior que a média para o mês. O cenário positivo se mantém: são 65,2 milímetros (mm) de chuva até esta quinta-feira. Já o esperado para o mês são 5,8 mm.



Nesta semana, o Relatório de Gestão Estadual dos Recursos Hídricos referente aos três primeiros trimestres de 2022 foi apresentado na Assembleia Legislativa do Ceará (ALCE). O documento é elaborado pela Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará (SRH), com a colaboração da Cogerh, da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) e da Superintendência de Obras Hidráulicas (Sohidra).

Durante a apresentação, o secretário da SRH, Francisco Teixeira, afirmou que R$ 393,76 milhões foram investidos no Sistema Integrado de Recursos Hídricos. “Dentre as prioridades para os próximos anos, temos que destacar a necessidade da duplicação dos Sifões do Eixão das Águas, fundamental para a garantia de abastecimento”, ressaltou.

O diretor de planejamento da Cogerh, Elano Joca, lembrou que os resultados dos últimos anos foram positivos no âmbito da administração dos recursos hídricos do Estado. Para ele, esse panorama se deve à implantação da gestão participativa dentro das entidades.

Na oportunidade, o superintendente da Sohidra, Yuri Castro, destacou que, nos três primeiros semestres de 2022, foram construídos 940 poços. Sobre a situação climática do Estado, a gerente de meteorologia da Funceme, Meiry Sakamoto, disse que ainda não há confirmação de previsão para o próximo ano, mas que as expectativas são boas.



