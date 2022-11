Chegada do Papai Noel no Centro e em shoppings deve aquecer vendas; saiba as datas

Nos shoppings, chegadas do bom velhinho já iniciam neste final de semana; abertura do Ceará Natal de Luz será dia 18 e, expectativa de vendas do comércio pode chegar a um crescimento de 30%

O comércio de Fortaleza aposta nas promoções e na figura do bom velhinho para atrair os consumidores e faturar mais neste final de ano. A expectativa, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza é positiva, porém, a projeção ainda não foi apresentada. Já, algumas redes de shopping trabalham com um crescimento de até 30%, com relação à mesma época do ano passado.

Para ajudar no faturamento, está em tramitação na Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz) o pedido da CDL para que os comerciantes cearenses possam parcelar o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), devido em dezembro, em até três vezes.

Chamado de Decreto Papai Noel, o documento deve ser publicado com suas regras para este ano na segunda quinzena deste mês, conforme informou a Sefaz por meio de sua assessoria de comunicação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Se tivermos um aumento de vendas em torno de 10%, já vamos considerar muito bom”, disse o presidente da CDL de Fortaleza, Assis Cavalcante. Ele comenta que neste final de ano, com a Copa do Mundo deslocada para as proximidades do Natal, a tendência é que as vendas sejam muito positivas.

Para estimular ainda mais e concorrer com os benefícios das compras feitas em shoppings, Assis destaca que a CDL, além do evento Ceará Natal de Luz - que foi lançado nesta sexta-feira, 4, e terá shows de luzes, artísticos, decoração e trocas de mudas de árvores por garrafas PETs - também irá realizar a promoção Natal de Prêmios, de 11 a 24 de dezembro. Trocando notas fiscais por cupons, os consumidores concorrerão a diversos prêmios, incluindo um carro 0KM.

Papai Noel já começa a chegar nos shoppings neste final de semana

No Shopping Iguatemi Bosque, o bom velhinho fará um sobrevoo de helicóptero pela cidade, no domingo, 6, a partir das 16h30, e aterrissará para fazer a alegria dos pequenos. Todo o roteiro está sendo divulgado nas redes sociais do empreendimento. O superintendente do Iguatemi, Wellington Oliveira, afirma que é esperado um crescimento de 20% nas vendas, com relação a 2021.

Os shoppings RioMar Kennedy e o RioMar Fortaleza já lançaram suas decorações natalinas temáticas, este ano remetendo ao universo Disney, tendo como anfitrião o seu personagem mais icônico: o Mickey Mouse. A expectativa de vendas da administradora dos dois empreendimentos é de aumento em 30% nas vendas, com relação ao ano passado.

No Shopping Eusébio, o Papai Noel chega neste domingo, 6, e a expectativa de vendas é de aproximadamente R$ 50 milhões.

“Esperamos oferecer para as famílias um momento de união, alegria e esperança com a chegada do Papai Noel. O evento consolida as ações de Marketing que marcaram o ano de 2022, trazendo para o município de Eusébio uma opção de lazer com muita segurança e conforto", destaca a Gerente de Marketing do empreendimento, Iara Avelino.

O Grupo Ancar Ivanhoe, que administra os shoppings Via Sul, North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei e North Shopping Maracanaú, espera um crescimento nas vendas, para este ano, de 12%. A incorporadora utiliza como base para comparação o ano de 2019 (antes da pandemia da Covid-19).

A gerente de marketing do Ancar Ivanhoe, Lia Carvalho, ressaltou a proximidade de diversas datas como a Black Friday, a Copa do mundo e as festas de final como impulsionadores de vendas. Sobre as tradicionais campanhas de premiação, ela revela que será divulgada a partir de 1° de janeiro.

O Shopping Benfica uniu a sua festa de aniversário com o início da campanha de Natal. "Somos um Shopping do bem, que há mais de duas décadas preza pela harmonia, generosidade e solidariedade, valores estes que são tão presentes no período de final de ano”, explica João Graciliano, Superintendente do Shopping Benfica. Na comemoração serão distribuídos vale-compras nos valores entre de R$ 50 e R$ 500.

Confira as datas de chegada do Papai Noel por shopping

Via Sul

Chegada do Papai Noel: 5/11 - Sábado, 16h - Theatro Via Sul Fortaleza

Promoção: Campanha será divulgada a partir de 1º de dezembro

Expectativa de venda: Grupo Ancar Ivanhoe, que administra o shopping, espera um crescimento de 12%. A comparação do grupo é feita com 2019 (período anterior a pandemia)



Shopping Del Passeo

Chegada do Papai Noel: 5/11 - Sábado, 17h, no Piso L1

Promoção: Campanha ainda não foi divulgada

Expectativa de venda: Empreendimento não divulgou



Shopping Iguatemi

Chegada do Papai Noel: 6/11 - Domingo, 16h30, início do sobrevoo de helicóptero por diversos bairros

Promoção: Campanha ainda não foi divulgada

Expectativa de venda: Empreendimento projeta crescimento de 20% nas vendas



Shopping Eusébio

Chegada do Papai Noel: 6/11 - Domingo, 16h30 - estacionamento

Promoção: Ainda não foi divulgada

Expectativa de venda: Aproximadamente R$ 50 milhões em vendas



Shopping Benfica

Chegada do Papai Noel: 6/11 - Domingo, 16h, Avenida Carapinima - show “O Quebra Nozes” e Banda do Corpo de Bombeiros

Promoção: de 13/11 a 31/12 - R$ 50 em compras: 1 cartela para raspar e concorrer a prêmio

Expectativa de venda: Empreendimento não divulgou



Shopping RioMar Kennedy

Decoração de Natal: A partir de 10/11 - Praça Central de Eventos no Piso L1

Promoção: Ainda não foi divulgada

Expectativa de venda: Empreendimento estima um crescimento de 30%



Shopping RioMar

Chegada do Papai Noel: 12/11 - Sábado, 17h, tour em carro aberto por alguns bairros

Promoção: Ainda não foi divulgada

Expectativa de venda: Empreendimento estima um crescimento de 30%



North Shopping Jóquei

Chegada do Papai Noel: 12/11 - Sábado, 16h

Promoção: Campanha será divulgada a partir de 1º de dezembro

Expectativa de venda: Grupo Ancar Ivanhoe, que administra o shopping, espera um crescimento de 12%. A comparação do grupo é feita com 2019 (período anterior a pandemia)



North Shopping Maracanaú

Chegada do Papai Noel: 15/11 - Terça, 17h

Promoção: Campanha será divulgada a partir de 1º de dezembro

Expectativa de venda: Grupo Ancar Ivanhoe, que administra o shopping, espera um crescimento de 12%. A comparação do grupo é feita com 2019 (período anterior a pandemia)



North Shopping Fortaleza

Chegada do Papai Noel: 19/11 - Sábado

Promoção: Campanha será divulgada a partir de 1º de dezembro

Expectativa de venda: Grupo Ancar Ivanhoe, que administra o shopping, espera um crescimento de 12%. A comparação do grupo é feita com 2019 (período anterior a pandemia)

Mais notícias de Economia

‌