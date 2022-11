Campanha Papai Noel dos Correios inicia 33ª edição no Ceará

Expectativa é de disponibilizar oito mil cartas para adoção no Estado, disponíveis em 31 agências dos Correios. Confira

A campanha Papai Noel dos Correios iniciou nesta quarta-feira, 16, sua 33ª edição no Ceará. Cartas escritas por crianças em situação de vulnerabilidade social, com até dez anos de idade, estão sendo disponibilizadas para adoção em 31 agências do Estado.

A expectativa é de disponibilizar cerca de oito mil cartas para adoção. Além de crianças em situação de vulnerabilidade social, as cartas foram escritas por alunos matriculados até o 5º ano em escolas públicas selecionadas pela Secretaria da Educação de Fortaleza.

O objetivo da ação é de incentivar em crianças o interesse pelo aprendizado da escrita de cartas, além de estimular o desenvolvimento de habilidades cognitivas e emocionais. No ano passado, mais de 150 mil cartas foram produzidas em todo o País.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Lançamento da campanha no Estado

O lançamento da campanha no Ceará foi realizado nesta quarta, 16, na agência da estatal do shopping RioMar Fortaleza. O superintendente estadual dos Correios, André Costa de Oliveira, esteve presente na solenidade, ressaltando a importância do engajamento da população na ação.

"Contamos com toda a sociedade cearense e com empresários para adotarem o máximo possível de cartas, de forma que a gente possa realizar o sonho de todas as crianças que estão pedindo presentes neste Natal", pontuou o superintendente.

Carlos Henrique Rodrigues da Silva, de 8 anos, pediu por cartinhas do Pokemon para completar a coleção. Já Maria Isadora Sousa Alves, de 9 anos, pediu uma slime e muita saúde. "Esse mundo está cheio de doença, então eu pedi muita saúde para mim, para a minha família e para todo mundo", explica.

As datas, os locais e os horários de atendimento nos pontos de adoção, além da entrega de presentes, diferem em cada estado. Todas as informações podem ser acessadas no site https://blognoel.correios.com.br/, endereço por onde também é possível adotar e escrever cartas.

Como adotar

Para se tornar padrinho e adotar uma carta, é necessário se dirigir a uma unidade participante da campanha ou acessar o site da ação até 15 de dezembro. No Ceará, os pedidos estão disponíveis em mais de 20 agências da estatal em Fortaleza e nas unidades de Caucaia, Sobral, Juazeiro do Norte, Maracanaú e Itapipoca.

Como enviar uma carta

Como forma de incentivar a criatividade e a escrita, as cartas devem ser manuscritas, devendo ser enviadas até o dia 9 de dezembro pelo site da campanha, sendo necessário fotografar ou digitalizar.

As cartas que atenderem aos critérios estabelecidos pela ação são disponibilizadas para adoção no Blog da campanha. Não são selecionadas cartas que contenham endereço, telefone ou foto da criança.

Entrega dos presentes

A entrega de presentes deve ser feita presencialmente, até 15 de dezembro, no ponto de entrega mais próximo da localidade indicada no site ou na agência em que a carta foi retirada. Os presentes precisam estar identificados com as informações da carta escolhida.

Sobre o assunto Shopping de Fortaleza terá personagens da Disney em programação de Natal

Chegada do Papai Noel no Centro e em shoppings deve aquecer vendas; saiba as datas

Abertura do Ceará Natal de Luz ocorre no dia 18 de novembro



Tags