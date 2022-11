Campanha Papai Noel dos Correios começa no próximo dia 16 no Ceará

O lançamento da campanha Papai Noel dos correios no Ceará acontece na próxima quarta-feira, 16. A abertura será feita em uma solenidade no Shopping RioMar Fortaleza, às 16 horas, que será presidida pelo superintendente da estatal, André Costa de Oliveira.

Crianças que escreveram cartas de Natal neste ano e o Bom Velhinho estarão presentes no evento, que contará com o lançamento do Selo de Natal dos Correios e apresentações musicais.



Neste ano, a campanha será híbrida novamente, sendo tanto presencial como digital. As cartas de Natal escritas por alunos da rede pública até o quinto ano e por crianças socialmente vulneráveis de até dez anos serão disponibilizadas para adoção nas agências parceiras e no blog da campanha no dia 16.



As datas, locais e horários de atendimento dos pontos de adoção variam em cada estado. As informações serão divulgadas pela equipe de comunicação dos Correios e estarão disponíveis, a partir do dia 16, no Blog Noel. O evento será aberto ao público.



SERVIÇO

Abertura da Campanha Papai Noel dos Correios 2022 no Ceará

Data: 16/11/2022

Horário: 16 horas

Local: Agência dos Correios no shopping RioMar Fortaleza

Endereço: Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1.500 - Papicu



Sobre o assunto Shopping de Fortaleza terá personagens da Disney em programação de Natal

Abertura do Ceará Natal de Luz ocorre no dia 18 de novembro

