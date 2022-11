Covid-19: Ceará recebe 45 mil doses de vacina para crianças de 6 meses a 2 anos

Quantidade é menor do que o total do público-alvo a ser imunizado. Profissionais serão treinados para vacinar os pequenos

O Ceará recebeu, nesta quinta-feira, 11, 45 mil doses da vacina da Pfizer indicada para imunização de crianças entre 6 meses a 2 anos. O total, porém, é menor do que a população total desta faixa etária no Estado, que soma 314 mil crianças. A aplicação só deverá ocorrer após treinamento dos profissionais de saúde, que deverá ocorrer na próxima semana. Para a faixa entre 3 e 4 anos, a vacina da Sinovac também chegou em quantidade menor do que o público-alvo: foram 103 mil doses para 262 mil crianças.

De acordo com a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), a solicitação de imunizantes para 3 e 4 anos foi feita ainda em agosto e a pasta aguarda o envio para completar 100% da população. A Sesa justifica o baixo índice de esquema completo de imunização, que está na faixa de 34%, à menor quantidade de doses enviadas. O POVO solicitou informações ao Ministério da Saúde (MS) sobre o envio de doses e aguarda retorno.

As vacinas da Pfizer serão direcionadas primeiramente para portadores das seguintes comorbidades: diabetes mellitus, pneumopatias crônicas graves, Hipertensão Arterial Resistente (HAR), hipertensão arterial estágio 3, hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo, doenças cardiovasculares, doenças neurológicas crônicas, doença renal crônica, imunocomprometidos, hemoglobinopatias graves, obesidade mórbida, Síndrome de Down e cirrose hepática.

A Sesa explica que o cálculo do MS considera, nessa primeira remessa, apenas as crianças com comorbidades,. Para as crianças de 6 meses a 2 anos, o intervalo entre a D1 e D2 é de quatro semanas e entre a D2 e D3 é de oito semanas. Não há necessidade de cadastramento no Saúde Digital.