Chuvas intensas no Cariri nesta sexta; Juazeiro registra 96mm

As regiões do Cariri e do Sertão Central e Inhamuns registraram chuvas intensas nas últimas 24h. Segundo informações da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), até as 9h desta sexta-feira, 4, 52 municípios registraram precipitações. O município de Campos Sales foi o que registrou o maior acumulado, com 146 mm.

O município de Santana do Cariri também registrou chuvas intensas, com 109mm, além do município de Hidrolândia, com 98mm. Juazeiro do Norte ainda acumulou cerca de 96mm.

Para este fim de semana, é esperado céu parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões. Para o sábado, 5, há alta possibilidade de chuva no sul do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri. Já n Litoral do Pecém e Litoral de Fortaleza, há uma baixa possibilidade de chuva isolada.

No domingo, 6, a previsão é de baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, no Sertão Central e Inhamuns, Cariri e Ibiapaba.

