Chuvas são previstas para regiões Sul e Centro-Sul do Ceará neste fim de semana

Chuvas foram registradas na manhã desta sexta-feira, 4, em Juazeiro do Norte, Hidrolândia, Santana do Cariri, Altaneira e Campos Sales

Dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) mostram que as regiões Sul e Centro-Sul do Ceará devem receber chuvas durante o fim de semana, 5 e 6 de novembro. A informação foi repassada pelo meteorologista da Funceme, Vinicius Oliveira, durante entrevista à rádio CBN Cariri na manhã desta sexta-feira, 4.



"Na nossa atualização da previsão feita na manhã desta sexta, ainda tem condições de chuvas para o Sul do Estado ao longo do dia, da noite, da madrugada de sábado e da madrugada de domingo. Então, essas instabilidades que se encontram no Sul do Estado, principalmente no Centro-Sul do Ceará, devem permanecer até domingo, 6", explicou o meteorologista.

As chuvas devem variar entre fracas, moderadas e fortes em alguns momentos dos próximos dias. A região teve uma manhã chuvosa já nesta sexta-feira, 4. Foram registrados 96 milímetros (mm) em Juazeiro do Norte, 98 mm em Hidrolândia, 109 mm em Santana do Cariri, 135 mm em Altaneira e 146 mm em Campos Sales, município que apresentou o maior acumulado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Previsão de tempo no Ceará

Para o sábado, 5, há alta possibilidade de chuva no Sul do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri, segundo a Funceme. Já no Litoral do Pecém e no Litoral de Fortaleza, há baixa possibilidade de chuva isolada.

No domingo, 6, a previsão é de baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, no Sertão Central e Inhamuns, Cariri e Ibiapaba.

Vinicius Oliveira, meteorologista da Funceme, também informou que as chuvas devem ficar acima da média no início da próxima semana.

"Sempre procuramos atualizar a previsão e, por conta disso, mantemos plantões para ficar atualizando a previsão diária. Dentro do boletim, a tendência seria de chuvas levemente acima do esperado para os próximos sete dias na região Sul do Estado", pontuou.

Chuvas em Juazeiro do Norte

As intensas chuvas registradas em Juazeiro do Norte se iniciaram por volta das 23 horas de quinta-feira, 3, e duraram toda a madrugada, permanecendo também pela manhã desta sexta, 4. O repórter da rádio CBN Cariri, Guilherme Carvalho, informou que o tempo chuvoso trouxe à tona alguns problemas que já são conhecidos pelos moradores da região. Na ocasião, o município registrou 96 mm entre as 7 horas de quinta-feira, 3, e 7 horas de sexta-feira, 4.

Alguns pontos do município considerados críticos apresentaram alagamentos na ocasião. "Um desses pontos mais famosos fica no entorno da Lagoa da Apuc, no bairro Lagoa Seca. Esse local tem cerca de um quarteirão de distância e já é conhecido por alagar e causar danos à população do entorno. Toda vez que Juazeiro registra chuvas mais fortes, esse trecho acaba transbordando", explicou Guilherme.

Um microônibus que tentou passar pelo local acabou ficando ilhado por conta da grande quantidade de água na rodovia. "A chuva alagou toda a vida que dá acesso ao bairro Lagoa Seca, impedindo que veículos façam passagem. Esse trecho causa problemas tanto para os moradores como para os estabelecimentos comerciais do local", pontuou o repórter.

Chuvas registradas nesta sexta-feira, 4, causam alagamentos em Juazeiro do Norte (Foto: Guilherme Carvalho)



Sobre o assunto Ceará amanhece parcialmente com chuvas nesta sexta-feira, 4

Guaramiranga tem a menor temperatura da série histórica do Ceará

Estado lança projeto "Ceará sem Lixo no Mar" para combater a poluição do plástico nas águas

Tags