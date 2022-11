Incêndio atinge residência em Juazeiro; dois idosos são resgatados

Corpo de Bombeiros conseguiu debelar as chamas, na noite dessa terça, 1º, e ninguém ficou ferido

Agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) debelaram um incêndio na noite dessa terça, 1º, em uma residência em Juazeiro do Norte, a 489.20 km de Fortaleza. Na ação, um casal de idosos e um pássaro foram resgatados. Ninguém ficou ferido, conforme a corporação.



Os bombeiros foram chamados por volta das 22h30, e a guarnição da 1ª Companhia do 5º Batalhão dos Bombeiros Militares foi até a residência, localizada no bairro São Miguel. No local, além da residência, também funciona um ponto comercial.



Na ocorrência, os bombeiros levaram a viatura Auto Tanque Bomba 19 e também contaram com a ajuda da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Devido ao risco de as chamas passarem para domicílios vizinhos, os agentes adotaram medidas para conter o fogo o mais rapidamente possível.



Mesmo com a gravidade do incêndio, a Defesa Civil de Juazeiro do Norte descartou danos estruturais no imóvel. Apenas objetos como geladeira e prateleiras foram danificados.

Tags