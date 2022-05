PM: Izolda homologa concurso com 2,4 mil aprovados e anuncia novo certame com mil vagas

A governadora Izolda Cela (PDT) anunciou nesta quinta-feira, 19, a homologação de concurso para a Polícia Militar do Ceará. Os 2.463 candidatos aprovados no certame serão convocados imediatamente para o período de formação. A governadora anunciou ainda novo concurso com mil vagas para a corporação.

As informações foram divulgadas em transmissão nas redes sociais. Segundo a chefe do executivo estadual, cerca de 570 profissionais da Polícia Civil estão em processo de formação para ingressar no trabalho de investigação e inteligência do Estado. O grupo de inspetores e escrivães devem concluir última etapa de formação no dia 10 de junho e ingressar no serviço logo em seguida.

O concurso homologado hoje ofertava 3 mil vagas, contudo, quantidade menor de participantes foi aprovada no resultado final publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) "pelas questões formais do concurso".

"Foi homologado hoje o concurso, no qual 2.463 profissionais serão chamados de imediato para serem contratados e começarem a preparação na Academia [Estadual de Segurança Pública]. E a imediata preparação do novo concurso a ser lançado o mais breve possível, com mais mil vagas para profissionais da Polícia Militar", garantiu.

Ela detalhou que o novo concurso deve "garantir a diferença, a expectativa do concurso de 3 mil vagas e acrescentar mais algumas". Quantitativo deve impactar positivamente nos serviços ostensivos no Ceará, como a implementação das bases do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (Raio).

"Para isso nós precisamos de profissionais, para todas essas demandas por mais segurança e pela presença de policiais", acrescenta. A governadora destacou que o Governo tem se esforçado para garantir a valorização dos profissionais da segurança por meio de ações como "promoções e condições de trabalho".

Na ocasião, Cela estava acompanhada dos secretários Sandro Caron, da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), e Chagas Vieira, da Casa Civil, e da cúpula da Segurança Pública.

