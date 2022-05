Governo anuncia primeiro concurso para professores de escolas indígenas

O Governo do Ceará anunciou nesta terça-feira, 17, a realização do primeiro concurso público para professores das Escolas Indígenas do Ceará. Ao todo serão ofertadas 200 vagas. Será encaminhado um projeto de lei à Assembleia Legislativa do Ceará pedindo a abertura das vagas.

O anúncio foi feito pela governadora Izolda Cela em transmissão pelas redes sociais. "Eu quero agradecer a todos por esse momento. É o primeiro concurso para professores indígenas que estamos fazendo no Ceará e esperamos com isso fortalecer a presença, a carreira e o compromisso desses professores nas nossas escolas. Quero aqui também assumir o compromisso para que possamos apoiar e avançar em relação às demandas mais importantes de vocês", afirmou a governadora.

Os profissionais irão atuar nas 29 escolas indígenas estaduais existentes hoje no Ceará. As vagas serão tanto para o ensino fundamental e médio. O certame será realizado em três etapas: prova escrita, prática e de títulos.

Izolda também explicou que ainda hoje será lançada portaria que vai oficializar a criação da comissão responsável pelo concurso. "Essa comissão será composta com representantes da comunidade indígena, da Secretaria de Educação (Seduc) e também da Procuradoria Geral do Estado (PGE) para que as coisas sejam feitas vem redondinhas, com eficiência, para que possamos ter esse edital o mais rápido possível."

"É um momento histórico, que a gente espera há 30 anos. Sabemos que nossa classe hoje é de quase 700 professores e concurso vem com 200 vagas, mas é uma porta que está abrindo para que a gente possa estabelecer um novo momento", afirmou a coordenadora da Organização dos Professores Indígenas do Estado do Ceará (Oprince), Cristina Pitaguary.

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão, informou que a tramitação do projeto deve ter celeridade na Casa. "Teremos sensibilidade de aprovar o mais rápido possível essa matéria."

