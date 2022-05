Velório dos policiais rodoviários mortos na BR-116 ocorre nesta quarta, 18

Nesta quarta-feira, 18, ocorre em Fortaleza o velório dos policiais rodoviários federais Márcio Hélio Almeida de Souza e Raimundo Bonifácio do Nascimento Filho. Eles foram alvejados na BR-116, durante a manhã, após abordarem um homem que transitava no local. O homem tomou a arma dos policiais e atirou neles dois logo em seguida.

O velório dos agentes será fechado para amigos e familiares, sendo realizado na Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Ceará. O horário da cerimônia fúnebre e dos enterros ainda não foram definidos, mas estão marcados para a quinta-feira, 19, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Em nota, a PRF informa que, no momento da retirada do indivíduo da via, o mesmo resistiu à abordagem e entrou em luta corporal com os policiais. Em seguida, disparou com arma de fogo contra os policiais.

“O falecimento dos nossos policiais entristece toda a instituição. Manifestamos nossa sincera solidariedade e irrestrito apoio à família, desejando conforto também a familiares e amigos neste momento de dor”, notifica a PRF.



