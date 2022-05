Mais de 900 animais foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros do Ceará em abril

Durante o mês de abril, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) resgatou 917 animais em todo o território cearense. O número representa um aumento de 57%, quando comparado ao mesmo período de 2021, onde 525 animais foram salvos pela corporação. Entre as espécies mais frequentes nas ocorrências estão as cobras jiboias, seguidas por felinos, cães, iguanas e cassacos.

Outras espécies resgatadas pelos Bombeiros no período foram: jacarés, bacuraus, carcarás, éguas, vacas, garrotes, gatos-do-mato, gaviões, gambás, guaxinins, jacaretinga, macacos-prego, onça, saguis e tamanduás-mirins.

Durante todo o ano de 2021, o Corpo de Bombeiros resgatou 6.252 animais. Segundo os registros da corporação, o balanço do ano passado é superior aos anos de 2019 e 2020, quando 3.919 e 5.217 animais foram resgatados, respectivamente. Já entre janeiro e abril de 2021, 3.393 animais foram salvos no Estado.

Em casos de solicitações de resgates para animais, a população pode acionar o Corpo de Bombeiros do Ceará por meio do número 193. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, inclusive em fins de semana e feriados.



