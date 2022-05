Ferramenta do Detran-CE disponibiliza boleto de licenciamento por WhatsApp

Começa a funcionar a nova ferramenta virtual do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), que permite aos cearenses emitirem o boleto de licenciamento de veículos pelo WhatsApp. A emissão do documento pode ser feita virtualmente através do número (85) 3195 2300, o mesmo contato do teleatendimento do órgão.

Após o início da interação pelo WhatsApp, serão solicitados ao usuário os dados da placa e o código Renavam do veículo. Conforme nota emitida pelo Detran, em questão de segundos, o usuário receberá o extrato de licenciamento anual em formato PDF, junto ao boleto para pagamento, além da linha digitável do boleto.

A nova tecnologia permite aos proprietários de veículos o acesso rápido a um canal oficial do Detran-CE, para emitir o documento através do celular. O usuário recebe o extrato de licenciamento anual junto ao boleto para pagamento.

“Estamos facilitando a vida do cidadão e garantindo toda a segurança neste processo. Em breve, mais serviços serão disponibilizados via WhatsApp, permitindo cada vez mais o acesso rápido e seguro à população cearense”, destaca o superintendente do Detran-CE, Maximiliano Quintino.

