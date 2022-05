Jogo virtual orienta jovens cearenses sobre mercado de trabalho

O game “VUCA” simula a vida real, levando o jogador a pensar nas melhores decisões em diferentes situações cotidianas. Criado pela organização social incentivadora Junior Achievement São Paulo, em parceria com a Accenture, o jogo está disponível para as plataformas web e smartphone.

No Ceará, mais de nove mil alunos de 183 Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI's) matriculados na disciplina eletiva Jovem Empreendedor I contam com a novidade no dia a dia de estudos. Ao todo, são 192 docentes aplicando em suas turmas, mentorados pela equipe de facilitadores da JA Ceará.

O cenário do jogo é o Mundo VUCA, formado por escola, trabalho e família. Nele, o jogador pode escolher entre os personagens Cris, Milena, Brenda e Jonatan - de acordo com as características, aspirações e personalidade que mais se identifica. O objetivo é ajudá-los a se formar na escola e a decidir quando entrar no mercado de trabalho. Eles vão enfrentar dilemas, adversidades, terão que fazer escolhas e encontrar fontes de inspiração para conquistar 1000 pontos e chegar ao Portal Z: O portal das oportunidades.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O game é gratuito e para jogar é só acessar a loja de aplicativos no celular e baixar o app para aparelhos Android ou iOs ou através do link: https://gamevuca.org.br/.