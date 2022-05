Casas de Cultura Estrangeira da UFC ofertam mais de 900 vagas

Estão sendo ofertadas 917 vagas para os cursos das Casas de Cultura Estrangeira da Universidade Federal do Ceará (UFC) para o semestre 2022.2. As inscrições começam dia 20 de maio e seguem até 5 de junho. Do total de vagas, 664 são destinadas para o semestre inicial e 253 são para testes de níveis.

As vagas para o semestre I estão distribuídas entre as Casas de Cultura Alemã, Britânica, Francesa, Hispânica, Italiana e Portuguesa, assim como os Cursos de Libras e de Esperanto.

Já o teste de nível selecionará novos alunos para os outros semestres das Casas de Cultura Alemã, Britânica, Francesa, Italiana e Portuguesa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags