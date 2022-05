Casal é preso após aplicar golpe simulando transferência via Pix no CE

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) prendeu, na noite da última sexta-feira, 13, um casal suspeito de aplicar golpes em lojas de roupas e equipamentos eletrônicos no município de Acaraú, a 233,5 km de Fortaleza. De acordo com as investigações, o casal simulava transferências via Pix para efetuar o pagamento das compras.

As investigações começaram após uma loja de roupas de Acaraú procurar a delegacia da cidade, informando que um casal foi até o estabelecimento, onde efetuou a compra de roupas e bolsas no valor de cerca de R$ 1 mil. No entanto, na hora de fazer o pagamento, a dupla apresentou um comprovante de transferência via Pix falso. Os funcionários da loja só perceberam a fraude após o casal deixar o local.

O casal tentou aplicar o mesmo golpe em uma loja de celulares. No entanto, o dono do local percebeu a fraude e os acusados fugiram antes que a polícia pudesse ser acionada.

Após diligências, as equipes policiais encontraram o casal em um hotel na vila de Jericoacoara. Eles foram identificados como Glauco Faro Lisboa, de 36 anos, e Jhennefer Maciel Guimarães, de 26 anos.

Com o casal, além dos produtos oriundos dos crimes praticados, a polícia encontrou uma quantia em dinheiro, quatro aparelhos celulares e um veículo.

Os dois foram levados para a Delegacia Regional de Acaraú, onde foram autuados pelo crime de estelionato. Durante a ação dos policiais, Glauco tentou subornar os agentes para que não fosse preso. Por isso, além do crime de estelionato, ele também irá responder pelo crime de corrupção ativa. O casal foi encaminhado para uma unidade do sistema prisional e segue à disposição da Justiça.

