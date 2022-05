Grupo que extorquia comerciantes cearenses é localizado em presídio no Rio de Janeiro

Um grupo suspeito de praticar crimes de extorsão contra vítimas do Ceará foi localizado dentro de uma unidade prisional do Rio de Janeiro. A identificação foi realizada nessa quarta-feira, 4, pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). Segundo as investigações, os suspeitos realizavam ligações aos comerciantes, quando faziam ameaças e obrigavam as vítimas a transferir valores. Durante a ação, mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva foram cumpridos.

A polícia do Ceará tomou conhecimento de que as vítimas, a maior parte comerciantes moradores da região norte do Estado, recebiam ligações dos suspeitos. Nas chamadas, os integrantes do grupo ameaçavam e coagiam os comerciantes a transferir valores para as contas de outras pessoas. De acordo com as investigações, os titulares das contas bancárias pertenciam todos ao mesmo grupo criminoso.

Em uma das investidas dos criminosos, divulgadas pela PC-CE, um integrante do grupo coage um comerciante a transferir uma quantia em dinheiro. No diálogo, eles identificam os membros superiores do grupo como Conselho e pedem a quantia para retirar dois integrantes da cadeia. Eles ainda ameaçam a vítima caso o valor não seja transferido. "(Estamos) pedindo uma colaboração para estar soltando meus dois irmãos, que se encontram na delegacia. Os meus dois irmãos mataram esses dois que estavam tentando roubar no colégio", diz um dos suspeitos.

"Então a gente tá vindo a todos os comerciantes pedir essa colaboração. O Conselho deixou bem claro, quem não colaborar vai ter problema. O Conselho deixa bem claro que esse dinheiro não é dado, é emprestado. O Conselho determinou: todo mundo tem que colaborar com R$ 2 mil", concluiu o integrante do grupo.

Os policiais civis conseguiram identificar que as extorsões eram feitas de dentro de uma unidade prisional, situada em Japeri, Região Metropolitana do RJ. Foram solicitados ao Poder Judiciário os mandados de busca e apreensão e de prisões preventivas contra o grupo já identificado. Com as decisões judiciais, os agentes foram até as unidades prisionais e realizaram vistorias minuciosas nas celas dos alvos. Lá, vários celulares, acessórios dos celulares, uma quantidade de drogas e duas facas foram apreendidos.



Os investigadores apuraram que os suspeitos, em apenas 15 dias, conseguiram captar aproximadamente R$ 50 mil. Além do Ceará, também foram identificadas ações do grupo criminoso nos Estados do Rio Grande do Norte, Bahia e Acre.

A ação em solo carioca conta com apoio da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) e da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro (SEAP-RJ). A Polícia Civil do Ceará continuará com as investigações com o objetivo de identificar outros participantes deste esquema criminoso.

