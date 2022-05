Mestre de capoeira é condenado a 34 anos de prisão por estupro de vulnerável

O homem deixou Fortaleza e se refugiou no interior do Estado após a acusação de estuprar um de suas alunas

Um homem condenado por estupro de vulnerável foi preso pela Polícia Civil (PC-CE) nesta quarta-feira, 11. A captura ocorreu no município de Pedra Branca, a 263 km de Fortaleza. O crime foi registrado em 2016, no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza. O condenado era mestre de capoeira e a vítima era uma de suas alunas. Os abusos teriam começado quando a vítima tinha apenas 10 anos.

Sobre o assunto Mulher é presa por ser conivente com abuso sexual da própria filha em Tauá

Suspeito de abusar sexualmente de suas três filhas é preso em Trairi

Ceará teve 386 vítimas de crimes sexuais nos três primeiros meses de 2022

O homem, de 55 anos, possuía um grupo de capoeira na região e ensinava crianças e adolescentes. Segundo PC-CE, a vítima, uma jovem de 16 anos, era uma de suas alunas. Os abusos teriam começado quando a jovem tinha apenas 10 anos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por ser próximo da mãe da vítima, ele não levantou suspeitas. Quando a vítima deixou de morar com a mãe e passou a conviver com os avós, ela teve coragem de contar sobre o crime e realizar a denúncia do indivíduo. Um mandado de prisão foi expedido em março deste ano.

Os policiais civis localizaram o suspeito dentro de um bar desativado na Comunidade de São Francisco, zona rural de Pedra Branca. No momento da abordagem, ele não resistiu a prisão. De acordo com as investigações, o homem estava morando na cidade há cerca de um ano. Ele deixou Fortaleza por conta do processo por estupro de vulnerável.

Durante a apuração do crime, foi possível colher elementos suficientes para a condenação do homem por 34 anos de prisão. Agora, ele encontra-se à disposição do Poder Judiciário.



Tags