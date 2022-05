Cobra é encontrada em banheiro de shopping no Jóquei Clube, em Fortaleza

Uma cobra foi encontrada na tarde desta quarta-feira, 4, por volta de 13h20min, no banheiro de um shopping no bairro Jóquei Clube, em Fortaleza. O empresário Lucas Murilo, 22, frequenta o estabelecimento rotineiramente e disse que notou algo estranho saindo de uma das cabines do banheiro. “Quando eu abri a porta, vi a cobra e gritei”, lembrou, contando que o funcionário da limpeza do banheiro fechou a porta da cabine e buscou por ajuda.

Murilo conta que tentou gravar o animal, mas foi coibido pelo funcionário. Ainda assim, o empresário conseguiu captar imagens do réptil, que foi armazenado em uma caixa pelos funcionários.

Após o episódio, Lucas relata que foi seguido no shopping por diversos seguranças do estabelecimento, que alegaram que "precisavam achar a pessoa que havia deixado o animal no banheiro do local".

Em nota, o North Shopping Jóquei disse que tomou conhecimento sobre a cobra encontrada e a equipe de conservação do shopping contatou o Corpo de Bombeiros, que fez a remoção do réptil, levando-o para seu habitat natural. "Nossas equipes seguem adotando todos os padrões de controle sanitário e de segurança, visando a tranquilidade dos nossos colaboradores e clientes", enfatizou a empresa.

Por meio de sua assessoria, o shopping negou a informação de que o cliente foi seguido pelos seguranças e disse que os funcionários o abordaram para verificar se ele precisava de auxílio médico.

