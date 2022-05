Encontro gratuito discute mutações causadoras de cânceres em mulheres quilombolas

Encontro realizado na Universidade Federal do Ceará (UFC) discutirá, na próxima segunda-feira, 9, estudo sobre as mutações causadoras de cânceres de mama agressivos e hematológicos em mulheres quilombolas. A intenção do evento, chamado de “Encontro de Saberes”, é mostrar os trabalhos científicos à sociedade desde o início de suas execuções e não só diante do resultado final. Para participar é necessário confirmar presença por e-mail. (Veja no fim da matéria)

O estudo é desenvolvido pelo Grupo de Educação e Estudos Oncológicos (Geeon) da UFC e conta com parceria da Escola de Saúde Pública do Ceará Paulo Marcelo Martins Rodrigues (ESP/CE), vinculada à Secretaria da Saúde do Estado (Sesa). Com a presença de lideranças das comunidades quilombolas, as discussões tratarão sobre a pesquisa Síndromes de Predisposição Hereditária Relacionada ao Efeito Fundador na População Quilombola Cearense.

“Com essa cooperação, a autarquia assume um papel importante de articulação institucional com as prefeituras, as lideranças de comunidades quilombolas e as instituições que atuam nesse campo para permitir o desenvolvimento de todas as etapas do estudo”, explica em nota o gerente de Pesquisa em Saúde da ESP/CE, Jadson Franco.

Conforme o gerente, a ideia do “Encontro de Saberes” é disseminar o conhecimento em múltiplas linguagens, que contemplem não só o meio acadêmico, mas também a população em geral. A pesquisa em comunidades quilombolas vai abrir a agenda de estudos científicos do projeto e o segundo tema a ser discutido será sobre o diagnóstico de doenças hipertensivas e diabetes em povos indígenas Tapeba, do município de Caucaia. Ao todo, serão seis Encontros de Saberes em 2022.

Serviço

Encontro de Saberes - discussões acerca de “Síndromes de Predisposição Hereditária Relacionada ao Efeito Fundador na População Quilombola Cearense”

Quando: segunda-feira, 9, às 13h30min

Onde: Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos (NPDM) – sala de reuniões Nº 1, térreo.

Endereço: Rua Coronel Nunes de Melo, 1000 – Rodolfo Teófilo, Fortaleza.

*É necessário confirmar presença pelo e-mail [email protected]

