Dia das mães: confira a programação especial nas praças de Fortaleza neste domingo, 8

Neste domingo, 8, a Ciclofaixa de Lazer, evento ciclístico realizado pela Prefeitura de Fortaleza, lembrará o Dia das Mães com uma programação especial para as famílias. Entre as atrações desta edição está a distribuição gratuita de plaquinhas temáticas de incentivo aos cuidados com mães e crianças durante as pedaladas.

As placas, com dizeres como “Respeite a ciclista” e “Respeite o ciclistinha” poderão ser recebidas ao comparecer com a bicicleta na Cidade da Criança, no Centro, e no Parque Rachel de Queiroz, no bairro Presidente Kennedy.

Nos espaços, outras atividades educativas serão desenvolvidas pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), como o Minicircuito de Bike Infantil e jogo de tabuleiro gigante para o trânsito.

Além disso, na Cidade da Criança, serão ofertadas uma oficina de mecânica de pequenos reparos para bikes voltada para mulheres, uma roda de conversa que discutirá o tema “Mulheres de bike na cidade e seus desafios”, com mediação feita por técnicas da gestão cicloviária da AMC, e uma feirinha de empreendedorismo feminino aberta ao público e organizada pela Federação dos Artesãos do Ceará.

Tanto na Cidade da Criança como no Parque Rachel de Queiroz, as amantes de bike terão acesso a sessão gratuita de massoterapia e outros serviços de bem-estar com apoio da Secretaria Regional 3.

As rotas leste, sul e oeste estarão disponíveis de 6h às 12h. Agentes da AMC, da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) e da Guarda Municipal de Fortaleza darão suporte.



Serviço

Programação especial Dia das Mães



Cidade da Criança



8 às 11 horas – Feirinha do empreendedorismo feminino, massoterapia, Minicircuito de Bike Infantil e jogo de tabuleiro gigante para o trânsito

8h15min - Distribuição de plaquinhas temáticas para mães e crianças

8h30min - Mecânica de pequenos reparos de bike para mulheres (parte teórica)

9 horas - Roda de conversa: mulheres de bicicleta na cidade e seus desafios

10h30min – Mecânica de reparos para bike na prática (oficina)

Parque Rachel de Queiroz

8 às 11 horas - Massoterapia, serviços de bem-estar e lazer, Minicircuito de Bike Infantil e jogo de tabuleiro gigante para o trânsito

8h15min - Distribuição de plaquinhas temáticas para mães e crianças



Ciclofaixa de Lazer



Rota leste

A rota leste sairá do início da ciclovia da Avenida Washington Soares em direção à Cidade da Criança, passando pelo ponto de apoio do Anfiteatro do Parque do Cocó.



Rota oeste

A rota oeste vai ligar o Parque Rachel de Queiroz, no bairro Presidente Kennedy, à Cidade da Criança e à avenida Beira Mar.



Rota sul

A rota sul vai ligar a Praça da Igreja Nossa Senhora Aparecida, no bairro Montese, à Cidade da Criança, no Centro.



