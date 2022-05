Frota da Polícia Militar do Ceará ganha mais 54 veículos; 10 são semiblindados

Com investimento de R$ 12,8 milhões, o Governo do Ceará entregou 54 novas viaturas para a Polícia Militar do Ceará (PM-CE). A solenidade foi realizada nesta sexta-feira, 6, no Parque Dom Aloísio Lorscheider, em Fortaleza, e contou com a participação da governadora Izolda Cela e do Secretário de Segurança Pública do Ceará (SSPDS), Sandro Caron.

Entre os novos veículos adquiridos, há 10 semiblindados, 15 caminhonetes e 39 utilitários esportivos. Os automóveis serão destinados ao Policiamento Ostensivo Geral (POG), Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio), Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA), Comando do Policiamento da Capital, Batalhão de Policiamento de Prevenção Especializada (BPesp) e Batalhão Especializado de Policiamento no Interior (Bepi).

Para a governadora Izolda Cela, a ampliação da frota deve impactar diretamente na efetividade das ações policiais. "Esse reforço é necessário para que nós tenhamos cada vez mais as melhores condições de enfrentar esse que é o maior desafio no nosso País, grande desafio no nosso Estado: o problema da violência. Precisamos nos preparar, sempre, cada vez melhor, para termos mais chances de, progressivamente, vencer essa batalha", disse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Prefeituras assinam termo de cooperação para programa estadual de prevenção à violência

Vídeo de policiais do Raio prestando apoio à cadeirante causa comoção nas redes sociais

Peritos do Ceará passarão a ter porte de arma com integração da Pefoce à Polícia Civil

O titular da SSPDS, Sandro Caron, afirmou que a compra dos novos veículos é "um fator de grande estímulo" para as forças policiais cearenses. Ele ainda ressaltou que, além da expansão da frota, também há investimentos em armas, tecnologia e valorização profissional.

"O profissional de segurança pública no Estado do Ceará tem o que há de melhor. O melhor armamento, as melhores viaturas, equipamentos de inteligência, ou seja, se proporciona o máximo de estrutura, além da valorização dos nossos homens e mulheres. A cada nova entrega, é mais estímulo e compromisso nosso em combater incansavelmente a criminalidade no Estado", frisou o secretário.

Em fevereiro deste ano, o então governador Camilo Santana já havia entregado 82 novos veículos à PM-CE, com investimento de R$ 18,6 milhões. No total, a frota da corporação foi incrementada em 136 carros, adquiridos a um custo aproximado de 25,4 milhões.

Na solenidade desta sexta-feira, Izolda anunciou que em breve sairá a convocação dos aprovados no último concurso público da PM-CE, realizado em novembro de 2021. “Nós estamos em vias de fazer, após homologação do concurso, o chamamento de mais três mil profissionais da Polícia Militar. Vou determinar o imediato chamamento para que eles possam ingressar na Academia [Aesp], fazendo o tempo necessário de preparação, e estar em poucos meses nas ruas servindo à população cearense”, projetou a governadora.

OUÇA O PODCAST VOO 168 BASTIDORES

Tags