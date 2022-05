Peritos do Ceará passarão a ter porte de arma com integração da Pefoce à Polícia Civil

A Assembleia Legislativa do Ceará aprovou nesta quinta-feira, 5, proposta de emenda à Constituição (PEC) que torna a Perícia Forense do Ceará (Pefoce) parte da Polícia Civil do Estado (PCCE). Com a mudança, os peritos passarão a ter direito ao porte de arma, como a legislação prevê a policiais civis e militares. É uma demanda histórica da categoria. A PEC 02/22 é de autoria do Governo do Estado.

Na prática, a integração ocorre apenas para fins funcionais e não previdenciários. Por isso, a PEC prevê que a Perícia Forense mantém autonomia administrativa e financeira, inclusive com orçamento próprio. Além disso, ela seguirá a ser administrada pelo perito geral, cargo de livre nomeação e exoneração pela chefia do Poder Executivo estadual.

Para entrar em vigor, a PEC precisa ser promulgada pelo Poder Legislativo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Perícia Forense do Ceará foi criada em 2008, com a incorporação dos extintos Instituto de Medicina Legal (IML), Instituto de Identificação (II), Instituto de Criminalística (IC), além da criação do Laboratório de Perícia Forense. Trata-se de órgão técnico-científico vinculado à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS).

Com informações da Agência Assembleia

Tags