Idoso é preso suspeito de estupro contra própria neta e outra criança em Jaguaribe

Um homem de 62 anos foi preso suspeito de estupro contra duas crianças, de 11 e 12 anos de idade, no município de Jaguaribe, a 293 quilômetros de Fortaleza. A prisão aconteceu na tarde dessa quarta-feira, 4, no bairro Curralinho, após a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) cumprir um mandado de prisão preventiva contra ele.

Conforme as investigações, uma das vítimas era neta da esposa do suspeito e a outra criança morava no mesmo bairro. Apurações apontam ainda que o homem aproveitou a proximidade com as vítimas para cometer o delito.

O caso é acompanhado pela Delegacia Regional de Jaguaribe. Com a conclusão das oitivas, os policiais civis solicitaram um mandado de prisão ao Poder Judiciário. O homem encontra-se à disposição da Justiça.

Denúncias

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

19º Distrito Policial (DP): (85) 3101 4910 ou 3101 4911



