Irauçuba e Missão Velha têm situação de emergência reconhecida pelo Governo Federal

Dois municípios cearenses — Irauçuba e Missão Velha — tiveram situação de emergência reconhecida pela Defesa Civil Nacional, por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta terça-feira, 26, pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). A publicação também reconheceu emergência em municípios de mais dois estados nordestinos (Maranhão e Sergipe), além de cinco federações de outras regiões.

Irauçuba, município localizado no Litoral do Pecém, enfrenta cenário de estiagem, não tendo atingido a média histórica de chuvas em nenhum dos três meses deste ano. Em janeiro, o índice ficou mais de 33% abaixo do considerado normal, enquanto fevereiro e março apresentaram desvio negativo de 67,2% e 0,8%, respectivamente, em relação ao total esperado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Sobre o assunto Chuvas de abril devem ficar dentro da média histórica no Ceará

Superexploração do solo ameaça a 'sobrevivência' humana, alerta ONU

Dia Nacional da Caatinga: bioma ocupa cerca de 11% do território

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já Missão Velha, na região do Cariri, registrou afundamento e desabamento do solo. Após a concessão do status de situação de emergência pela Defesa Civil Nacional, os municípios atingidos por desastres estão aptos a solicitar recursos do MDR para atendimento à população afetada. As ações envolvem restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de equipamentos de infraestrutura danificados.



Tags