Polícia encontra arsenal escondido em casa de médico no Crato

A Polícia Civil do Ceará encontrou um arsenal escondido na casa de um médico Francisco Antônio de Alcantara e Silva, de 72 anos, no Crato, a 500 km de Fortaleza. Foram apreendidas seis armas (sendo dois revólveres e quatro espingardas) além de mais de 200 munições e um silenciador. O médico se tornou investigado da Polícia após denúncia de ameaça a uma servidora pública.

A ameaça, de acordo com a Polícia, aconteceu quando o homem foi negociar uma dívida de R$ 16 mil referente ao IPTU. Conforme as investigações, ele ficou alterado e passou a constranger a vítima, exigindo que fossem retirados juros e multa e da referência do seu nome do SPC. Foi então que ele levantou a blusa e mostrou que estava armado.

O material, que não possuía registro, foi encontrado dentro do quarto do suspeito. Foram apreendidos: dois revólveres calibre 38, quatro espingardas – sendo duas cal. 22, uma cal. 38 e uma cal. 44 -, além de 234 munições de calibres variados e um silenciador. Diante do flagrante, o homem foi conduzido à sede da Delegacia Regional do Crato, onde foi autuado por posse irregular de arma de fogo