Deslizamento de barranco em Baturité deixa trecho da CE-060 interditado

O deslizamento de um barranco em um trecho da CE-060, que dá acesso ao município de Baturité, impossibilitou a passagem de veículos. O local ficou interditado na manhã desta sexta-feira, 29, mas já foi liberado.

Nas redes sociais, pessoas compartilharam vídeos de como ficou a via após o deslizamento.

A Superintendência de Obras Públicas (SOP) informou que estava com equipe no trecho entre Baturité e Guaramiranga trabalhando na retirada no material da rodovia e que uma faixa foi logo liberada. "O fato se deu após as chuvas ocorridas na região, o que levou à queda da barreira, interditando a via", informou o órgão.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), disse que a equipe permaneceu no local até a desobstrução da via por agentes da Superintendência de Obras Públicas (SOP). Neste momento, o local encontra-se liberado para passagem de pessoas e veículos. "Vale salientar que ocorreram vários deslizamentos menores ao longo da via, mas nada que prejudicasse o fluxo de veículos", noticiou a Polícia.



