Volume de açudes do Ceará chega a 33,8% da capacidade com 29 reservatórios sangrando

59 açudes do Ceará ainda estão com volume menor que 30%.

Segundo dados da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, 29 açudes do Ceará atingiram a capacidade e estão sangrando. Ao todo, o Estado conta com 33,8% da capacidade hídrica dos reservatórios. Isso corresponde a 6,2 trilhões de litros de água.

Uma nova adição à lista dos açudes em sangria é Pau Preto, localizado no município de Potengi. O reservatório tem 1,9 milhão de m³ de capacidade, faz parte da bacia hidrográfica do Alto Jaguaribe e sangrou no dia 20 de abril.

O açude Frios, no município de Umirim, também sangrou. Parte da Bacia do Curu, o reservatório tem 33,2 milhões de m³ e a última vez que atingiu a capacidade total foi em junho de 2020.

Ainda há, no entanto, 59 açudes com volume menor que 30%. Alguns desses reservatórios em situação crítica são aqueles com maior capacidade hídrica do Estado, como o Castanhão e o Banabuiú.