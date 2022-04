Ceará pode ter chuvas isoladas em todas as macrorregiões até este sábado, 16

Os maiores acumulados de chuva devem ocorrer no centro-norte cearense e no Cariri até este sábado, 16, de acordo com previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Nesta sexta-feira, 15, há alta possibilidade de chuva isolada em todas as macrorregiões, enquanto no sábado são esperadas chuvas isoladas em todo o Estado, com céu variando de nublado a parcialmente nublado em ambos dias.

Segundo o órgão estadual, as chuvas esperadas ocorrerão em virtude de áreas de instabilidades oriundas do Oceano Atlântico e do leste do Nordeste brasileiro, assim como o sistema de brisa e efeitos locais, como temperatura, relevo e umidade. Em imagem de satélite analisada na manhã dessa quinta-feira, 14, havia poucas nuvens no Ceará e no restante do Nordeste, com exceção do centro-oeste da Bahia. Em Fortaleza, a temperatura deve variar entre 24º C e 31ºC nos dois dias.

Choveu em 94 municípios cearenses entre as 7 horas dessa quinta-feira, 14, e o mesmo horário da quarta-feira, 13, conforme a Funceme. A maior precipitação, de 179 milímetros (mm) foi registrada em São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza. Na sequência, os municípios de Granja e Amontada, ambos no Litoral Norte, registraram os maiores índices, significativamente menores: 65 mm e 52 mm, respectivamente.

Nenhuma das macrorregiões cearenses atingiu a média histórica para o mês de abril, a quase 15 dias para o fim do período. A situação mais crítica é registrada nas regiões da Jaguaribana e do Sertão Central e Inhamuns, onde os índices estão abaixo da metade do esperado para o mês todo. No Maciço de Baturité, no Litoral de Fortaleza e no Litoral de Pecém o cenário é um pouco melhor, com as chuvas já superando 60% do considerado normal para abril.



