Em Crateús, homem cai em telhado de residência após ter crise convulsiva

Um homem caiu no telhado de uma residência no bairro Cidade 2000, em Crateús, cidade distante 359,1 km de Fortaleza, após sofrer convulsões em decorrência de um ataque epilético. O incidente aconteceu na noite dessa segunda-feira, 11. O resgate foi feito por uma equipe de bombeiros da 2ª Companhia do 3º Batalhão de Bombeiros Militar (2ª Cia/3º BBM).

Sobre o assunto Clientes encontram cobra no banheiro de shopping no Maracanaú

Professor da Uece é indiciado por crime de stalking contra ex-aluna

Técnico de informática é suspeito de extorquir mais de 400 mulheres no CE

No local, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou os atendimentos necessários ao homem. De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), o acionamento dos bombeiros se deu pela dificuldade de acesso ao telhado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para o resgate da vítima, se fez necessário o uso da técnica de escada trilho, que consiste na utilização de uma prancha longa, sobre a qual a vítima é colocada e imobilizada. Após o resgate, a vítima foi conduzida pela equipe do Samu a uma unidade hospitalar da região, onde foi realizada avaliação do quadro clínico.

Tags